Hollandsk Eurovision-deltager undersøges af politiet

Politiet i Malmø undersøger en hændelse med Joost Klein, som repræsenterer Holland i årets Eurovision. Det oplyser European Broadcasting Union (EBU) ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Det sker, efter at Joost Klein er blevet udelukket fra at deltage ved fredagens anden generalprøve forud for finalen lørdag.

Ifølge flere svenske medier handler sagen om, at Klein havnede i en fysisk konfrontation med en fotograf. Det er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

- Vi er til stede. Hændelsen bliver undersøgt inden for de ressourcer, som politiet allerede har afsat til Eurovision. Så vi er ved at undersøge, om det er noget, vi skal kigge nærmere på, siger Rickard Lundqvist til TT.

Han er pressetalsmand for politiet i region Syd i Sverige.

- På nuværende tidspunkt er der ingen mistanke om kriminalitet. Vi skal først tale med de involverede, lyder det videre.

Joost Klein har som følge af hændelsen hverken deltaget ved den første eller anden generalprøve.

Det er ved den anden generalprøve, at fagjuryerne afgiver deres stemmer forud for finalen. Fagjuryerne står for 50 procent af stemmerne, mens seernes står for resten.

For at Holland kan blive bedømt vil landets semifinaleoptræden blive brugt i stedet.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB afholdes der i alt tre generalprøver.

Holland var blandt de ti lande, der torsdag aften gik videre til finalen. Landet stiller op med sangen "Europapa".

Der er efterhånden så mange nationer, der stiller op i Eurovision, at finalefeltet findes over to semifinaler.

Den internationale sangkonkurrence afholdes i år på den anden side af Øresund i Malmø.

/ritzau/