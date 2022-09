Hollandsk by forbyder kødreklamer i det offentlige rum

I Holland betragter man kødforbruget som en væsentlig del af klimakrisen. Den hollandske by Harleem vil derfor som den første by i verden forbyde kødreklamer i det offentlige rum fra 2024. Det skriver The Guardian tirsdag.

Forbuddet kommer, efter kød blev tilføjet til listen over produkter, der bidrager til klimakrisen i et studie offentliggjort i tidsskriftet Nature Food i september 2021.

- Kød er meget skadeligt for klimaet. Vi kan ikke fortælle folk, at der er en klimakrise og opfordre dem til at købe produkter, der er en del af årsagen, siger Ziggy Klazes til den hollandske avis Trouw.

Hun er rådmand i partiet GroenLinks, som fremsatte forslaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Studiet fra Nature Food viste, at 35 procent af drivhusgasser verden over stammer fra kødproduktion. Samtidig står kødproduktionen for 60 procent af fødevareproduktionens drivhusgasser.

Ziggy Klazes vidste ikke, at byen ville blive den første til at gennemføre sådan en politik, da hun foreslog det. Hun håber, at Holland vil gennemføre forbuddet nationalt, fordi "det er et signal at sende".

Omkring 95 procent af indbyggerne i Holland spiser kød, men over halvdelen spiser det ikke dagligt, viser tal fra landets statistik

Reaktioner fra kødindustrien kom prompte.

En talsmand fra Centralorganisationen for Kødsektoren siger, at myndighederne går for langt i at fortælle folk, hvad der er bedst for dem.

Rådsmanden forstår godt, at nogen finder beslutningen skandaløs, men "der er også mange mennesker, som synes, det er fint".

Forbuddet dækker også reklamer for ferieflyvninger, fossile brændstoffer og biler, der kører på fossile brændstoffer. Det er endnu ikke blevet besluttet, om forbuddet omfatter kød, der er produceret bæredygtigt.

Forbuddet bliver først gennemført i 2024 grundet eksisterende kontrakter med virksomheder, der sælger produkterne.

/ritzau/