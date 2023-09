Hollandsk politi anholder 2400 klimaaktivister

Politiet i Holland har lørdag anholdt 2400 klimaaktivister, som blokerede en motorvej til regeringsbyen Haag.

Det skriver politiet i en meddelelse ifølge Reuters.

Blandt de anholdte er både adskillige mindreårige og flere ældre mennesker.

Politiet tog vandkanoner i brug for at fjerne de mange demonstranter fra motorvejen.

Flere aktivister var forberedt på, at de ville blive mødt af vandkanoner. De var mødt op med paraplyer eller iklædt regntøj eller badetøj.

Der er ikke umiddelbart meldinger om, at nogen er kommet til skade.

Aktivisterne valgte at ignorere de advarsler, der forud for demonstrationen var kommet fra myndighederne om, at de ville blive anholdt, hvis de blokerede motorvejen.

Demonstranterne kræver, at Hollands regering stopper den statslige støtte til olie- og gasindustrien.

Ifølge arrangørerne støtter regeringen denne industri med et beløb svarende til omkring 280 milliarder kroner årligt, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Mange penge bliver investeret de forkerte steder. Dem, der bruger flest fossile brændstoffer for tiden, er dem der får de fleste tilskud, siger den 46-årige arkitekt Katrien Joosten til AFP.

Det er gruppen Extinction Rebellion, der står bag lørdagens protestaktion.

Gruppen har meddelt, at den vil fortsætte med protesterne, så længe Hollands regering bruger skatteydernes penge til at støtte olie og gas.

- Uanset hvad bystyret i Haag får politiet til at gøre, vil vi blive eller komme tilbage hver eneste dag. Det gør vi, indtil regeringen imødekommer vores krav, skriver Extinction Rebellion i en meddelelse.

Ifølge politiet og Haags borgmester deltog mellem 10.000 og 12.000 mennesker i lørdagens klimaprotest.

Extinction Rebellion mener, at omkring 25.000 var mødt frem.

/ritzau/