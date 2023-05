Hollandsk politi har anholdt over 1500 klimaaktivister, skriver nyhedsbureauet AFP, som citerer hollandske myndigheder.

Anholdelserne er sket efter adskillige hundrede aktivister blokerede en motorvej, som ligger tæt på regeringsbygningen i Haag.

Over 3000 mennesker deltog i protesterne.

Politiet siger, at der blev anvendt vandkanoner for at sprede demonstranterne, som kom fra klimagruppen Extinction Rebellion ("Oprør mod Udryddelse").

- I alt 1579 personer er anholdt. 40 af dem vil blive retsforfulgt for blandt andet vandalisme, siger politiet.

En af demonstranterne bed en politimand, da han blev anholdt, oplyser politiet.

Adskillige kendte hollændere var blandt demonstranterne - blandt andre Carice van Houten, som er bedst kendt for hendes rolle som Melisandre i "Game of Thrones".

Det hollandske nyhedsbureau ANP skriver, at Carice van Houten blev anholdt, men hun senere fik lov til at tage hjem.

Det er syvende gang, at Extinction Rebellion har organiseret protestaktioner i Haag-området. Det er første gang, at der er blevet anholdt så mange deltagere.

Extinction Rebellions mål er at få politikere til at handle på klimakrisen.

Extinction Rebellion, der blev dannet i Storbritannien i 2018, har ofte brugt civil ulydighed som værktøj til at gøre opmærksom på sin mission.

Bevægelsen har tidligere organiseret samtidige aktioner i omkring 60 byer rundt om i verden. Den har også tidligere blokeret britiske togstrækninger, lufthavne og veje. Det har i flere år været kilde til frustration for britiske pendlere.

Bevægelsen sagde ved årsskiftet, at den i år ville prioritere deltagelse frem for anholdelser og relationer frem for blokeringer.

Gruppens medlemmer har ofte limet eller låst sig fast på genstande og har blandt andet også lavet hærværk på malerier for at få opmærksomhed.

/ritzau/Reuters