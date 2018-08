Hollandsk politi jagter mand bag 20 år gammelt drengedrab

I 1998 blev en 11-årig dreng dræbt på en spejderlejr. Hollandsk politi jagter gerningsmand efter DNA-match.

Hollandsk politi jagter en mand, der formodes at stå bag drabet på en 11-årig dreng.

På et pressemøde onsdag oplyste politiet, at de mistænker en 55-årig mand for at stå bag mordet, der fandt sted for to årtier siden.

Politiet har identificeret gerningsmanden ved hjælp af en dna-test.

Men hollandsk politi leder stadig efter manden, som efter sigende er overlevelsesekspert. I foråret meldte mandens familie ham savnet, efter han ikke kom hjem fra en bjergtur i Frankrig.

Det har fået fransk og hollandsk politi til at tro, at han gemmer sig i bjergene i Vosges-regionen i Frankrig, udtalte kriminalbetjent Ferdinand Schellinkhout på pressemødet ifølge AFP.

Nicky Verstappens lig blev fundet den 11. august 1998, efter at han var forsvundet fra en spejderlejr i Limburg-provinsen i den sydøstlige del af Holland.

Drengen var blevet seksuelt misbrugt, før han blev slået ihjel.

Dengang blev en massiv eftersøgning igangsat, men man fandt aldrig drengens morder.

Nu har hollandsk politi så fundet et dna-match, efter at de tidligere på året modtog prøver fra 16.000 mænd, der boede i området, hvor drengen blev myrdet.

- Nye efterforskningsredskaber gav os nye muligheder. Vi har nu et match med de dna-rester, man fandt på Verstappens lig, udtalte kriminalbetjent Ferdinand Schellinkhout ifølge AFP.

Manden, som politiet har identificeret, boede ikke i området, men blev afhørt tilbage i 1998. Det er årsagen til, at man også henvendte sig til ham for at få en dna-test.

Men den 55-årige vendte aldrig tilbage, så politiet brugte spor af dna, de fandt, da de gennemsøgte mandens hus i Frankrig.

- Vi fandt spor af dna i hans personlige ejendele. Der var et match, udtalte chefanklager Jan Eland ifølge AFP.

Manden har siden den 12. juni været eftersøgt i hele Europa.

/ritzau/AFP