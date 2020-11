Hollandsk Politi vil stoppe civil pædofil-jagt på nettet

Holland vil stoppe ny tendens, efter at en 73-årig mand blev tæsket og efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Hollandsk politi opfordrer kraftigt til, at civile borgere i landet skal stoppe med at jage pædofile på internettet på egen hånd.

Det siger Oscar Dros, der er politiinspektør ved politiet i det østlige Holland, ifølge BBC.

Udmeldingen kommer, efter at en 73-årig mand i slutningen af oktober blev tæsket af en gruppe teenagere i byen Arnhem, hvorefter han døde af sine kvæstelser på hospitalet.

Manden blev ifølge BBC lokket til at mødes med de unge på en chat-side for homoseksuelle med løftet om seksuel kontakt med en mindreårig.

Ifølge meldinger fandt gruppen af teenagere på at "jage en pædofil på internettet", efter at de havde læst om lignende historier andre steder i Holland.

Myndighederne oplyser, at den 73-årige var klar over, at drengen, han blev lokket til at mødes med, var mindreårig. Men ifølge BBC tyder intet på, at han tidligere har haft seksuel kontakt med mindreårige.

Episoden i Arnhem er den seneste i en række af mere end 250 sager, der involverer såkaldte selverklærede "pædofiljægere" i Holland, oplyser politiet.

Politiinspektør Oscar Dros advarer om, at flere personer kan miste livet, hvis det ikke stopper. Han opfordrer samtidig til at lade politiet gøre sit arbejde.

