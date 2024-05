Hollandsk regering med Wilders skaber dyb splid blandt liberale i EU

Der er optræk til konflikt i den liberale gruppe i EU-Parlamentet Renew, hvor de danske politikere fra Venstre, De Radikale og Moderaterne sidder.

Gruppens franske spitzenkandidat, Valérie Hayer, der sidder for præsident Macrons parti, langer kraftigt ud efter de hollandske gruppekolleger fra VVD.

I Holland har det liberale VVD indgået regering med kontroversielle Geert Wilders, og det kalder spitzenkandidat Valérie Hayer for "totalt uacceptabelt".

- Jeg misbilliger totalt denne politiske beslutning på det nationale plan. Jeg synes, de har bevæget sig væk fra vores værdier, siger hun på fransk TV ifølge mediet Euronews.

Valérie Hayer lægger op til, at det hollandske parti skal meldes ud af Renew-gruppen.

Som leder af den store liberale gruppe i parlamentet er det en tungtvejende melding, Valérie Hayer kommer med.

Hun understreger dog også, at en eventuel eksklusion af partiet er en kollektiv beslutning i gruppen.

- Jeg har som gruppeformand et kollektivt ansvar, og beslutningen må tages sammen, siger hun og henviser til et møde den 10. juni - dagen efter parlamentsvalget.

Og netop fordi det er en kollektiv beslutning, kan franskmændene glemme alt om deres forsøg på at smide hollænderne ud af gruppen.

Det siger Morten Løkkegaard, spidskandidat for Venstre.

- Det er noget pjat. At blande sig konstant i andre landes regeringsdannelser er en uskik.

Hollandske VVD er Venstres søsterparti, og Morten Løkkegaard har kun lovord til overs for hollænderne, der har haft Mark Rutte som formand og statsminister i årevis.

Morten Løkkegaard fremhæver, at de franske politikere i gruppen også var ude efter svenske Liberalerna, da de gik i regering med højrefløjspartiet Sverigedemokraterna.

Den franske spidskandidat advarer mod, at samarbejde med stærkt højreorienterede partier vil give populisme medvind over hele Europa, og at hun derfor står vagt om de liberale værdier.

Valérie Hayer kan siges at håndhæve det gamle udsagn om, at man skal dømmes på sine venner.

Til det svarer Morten Løkkegaard, at han bestemt gerne vil være ven med VVD - uagtet deres nationale skærmydsler med at danne regering.

- De er yderst fornuftige og ansvarlige. Jeg vil gerne bedømmes på at være i stue med dem.

