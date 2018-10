Domstol tvinger Holland til at skære i CO2 for at redde land

Udledningen af CO2 skal reduceres hurtigere, end Hollands regering havde lagt op til, siger domstol.

En appeldomstol i Haag slår fast, at Holland skal reducere udledningen af drivhusgasser betydeligt for at beskytte landet mod klimaforandringer.

Domstolen i Haag stadfæster dermed en dom fra 2015.

Det er den hollandske miljøorganisation Urgenda, som har taget sagen til domstolene sammen med 886 hollandske støtter.

- Appeldomstolens afgørelse er en advarsel til alle regeringer. De skal handle nu, ellers bliver de draget til ansvar, siger Marjan Minnesma, som er Urgendas direktør, i en pressemeddelelse.

Holland skal reducere udledningen af CO2 med mindst 25 procent ved udgangen af 2020. De 25 procent er målt i forhold til niveauet i 1990, da FN's Klimapanel udsendte den første internationale klimarapport.

I øjeblikket halter Holland efter. Sidste år var udledningen 13 procent lavere end 1990-niveau.

Dommen i 2015 var ifølge det tyske nyhedsbureau dpa den første, hvor en miljøgruppe havde held til at vinde over en stat i spørgsmål om reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Joos Ockels, som er en af de mange medsagsøgere, håber, at andre lande vil lytte til dommen fra Haag.

- Vi kan ikke længere vente på handling. Derfor måtte vi tage sagen mod Hollands regering til domstolen. Vi håber, at det kan blive den pludselige erkendelse, som regeringer over hele verden har brug for at høre, siger Joos Ockels.

/ritzau/