En 29-årig kvinde har forklaret, at hun forsøgte at lave en joke, da hun blev fotograferet af sin mand.

Hollandsk turist anholdt for at heile under besøg i Auschwitz

En hollandsk turist er blevet anholdt i Polen for at heile under et besøg i den tidligere koncentrationslejr Auschwitz-Birkenau.

Det oplyser lokalt politi søndag ifølge BBC.

Den 29-årige kvinde fremførte hilsenen, der bliver anset for at være en hyldest til nazismen, foran den berømte port med skriften "Arbeit Macht Frei" (Arbejde gør dig fri, red.).

Kvinden, der ikke er navngivet, er blevet sigtet for at promovere nazistisk propaganda. Hun er siden blevet idømt en bøde, som hun er gået med til at betale.

Ifølge det polske nyhedsbureau PAP har kvinden forklaret, at hun forsøgte at lave en joke, da hun poserede til et billede, som hendes mand tog af hende.

Det er ikke første gang, at en udlænding bliver anholdt for at promovere nazistisk propaganda i Polen - en tiltale, der kan give op til to års fængsel.

I 2013 fik to studerende fra Tyrkiet ifølge BBC seks måneders fængsel, en bøde og indrejseforbud i Polen i tre år for at udføre en lignende nazihilsen under et besøg i Auschwitz-Birkenau.

Den tidligere koncentrationslejr, der i dag fungerer som et mindesmærke og museum, blev bygget af Nazityskland i begyndelsen af Anden Verdenskrig i 1939, efter at landet havde invaderet Polen.

I de efterfølgende godt fire og et halvt år dræbte nazisterne systematisk mindst 1,1 million mennesker i lejren - heriblandt næsten en million jøder.

De personer, der blev sendt til lejren, blev enten gasset, sultet eller arbejdet ihjel. Nogle blev også dræbt under medicinske eksperimenter.

Langt størstedelen mistede dog livet i Auschwitz-Birkenaus dertil indrettede gaskamre.

Mindst seks millioner jøder døde under Holocaust, der er betegnelsen for nazisternes systematiske folkedrab på især jøder under Anden Verdenskrig.

Homoseksuelle, romaer og andre minoriteter var også blandt ofrene.

Fangerne i Auschwitz-Birkenau blev befriet af sovjetiske tropper i begyndelsen af 1945.

/ritzau/