Hollandske trawlere får EU-nej til fiskeri med strøm

Lovgiverne i EU har vide beføjelser og er ikke bundet af videnskabelige vurderinger alene, siger domstol.

EU-Domstolen afviser i en afgørelse torsdag et hollandsk krav om at ophæve et forbud mod strømfiskeri, hvor man benytter elektriske impulser til at fange fisk fra havbunden.

Strømfiskeri udforskes af Holland som et alternativ til det meget omstridte fiskeri med bomtrawl, som den danske regering ønsker at forbyde i EU.

EU indførte i 2019 forbud mod en række former for fiskeri. Det gælder blandt andet fiskeri med strøm, gift og sprængstoffer. Formålet er at beskytte økosystemer og havmiljøer.

Med henvisning til videnskabelige rapporter havde Holland taget sagen til EU-Domstolen. Disse rapporter skulle ifølge Holland være bevis på, at elektrisk impulsfiskeri ikke er skadeligt.

I sin afgørelse siger domstolen i Luxembourg, at ingen af disse rapporter fastslår, at strømfiskeri er uden negative virkninger på havmiljøet.

Men domstolen konstaterer også, at EU-lovgiverne har "vide beføjelser". De er ikke tvunget til at basere lovgivning alene "på videnskabelige og tekniske vurderinger".

Derfor har EU-Domstolen blot taget stilling til, om der er sket magtmisbrug, eller om der er begået åbenlyse fejl i processen. Det er ikke tilfældet.

Danske fiskere har i årevis haft fokus på de hollandske fiskeres metoder.

Fiskere langs den danske vestkyst har været utilfredse med, at trawlerne fra Holland pløjer havbunden. Derved ødelægger de økosystemer, der skal sikre et sundt havmiljø.

Danske fiskeriministre har flere gange holdt møder i Bruxelles med hollandske kolleger om bomtrawl. Den danske regering arbejder for et forbud mod bomtrawl i EU.

Holland har i sagen ved EU-Domstolen fremført, at strømfiskeriet ifølge havbiologer skulle være bedre for miljøet end bomtrawl.

Domstolen anerkender, at disse vurderinger findes. Men den bemærker samtidig, at der endnu ikke er tilstrækkelig viden om strømfiskeriets virkning på havmiljøet.

Ved strømfiskeri sender man elektriske impulser ud, som trækker fiskene væk fra havbunden og op i nettet.

Denne proces kan ifølge nogle videnskabelige rapporter skade både yngel, æg og havmiljø.

/ritzau/