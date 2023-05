Hollywood-forfattere starter strejke efter sammenbrud

The Writers Guild of America (WGA), Hollywood-manuskriptforfatternes fagforening, indleder tirsdag en strejke.

Det oplyser WGA på det sociale medie Twitter.

- Selv om vores forhandlingskomité begyndte processen med et mål om at indgå en fair aftale, har studiernes tilbagemeldinger været komplet utilstrækkelige set i lyset af den eksistentielle krise, manuskriptforfattere står over, skriver WGA.

Strejken vil begynde tirsdag amerikansk tid, mens demonstrationer ifølge WGA begynder efter middag.

På den anden side af forhandlingsbordet har siddet organisationer som Netflix, Amazon, Apple og Walt Disney.

En strejke vil ifølge Reuters betyde, at populære talkshows som "The Tonight Show with Jimmy Fallon" og "Saturday Night Live" samt sæbeoperaer ikke vil udkomme med nye afsnit.

Tekstforfatterne vil have en højere løn og en ændring af praksis i industrien. Det skyldes ifølge tekstforfatterne et boom i streaming.

Og stigningen i streaming betyder ifølge manuskriptforfatterne, at de får en lavere løn for mere arbejde.

Ifølge Reuters er halvdelen af manuskriptforfattere på laveste lønniveau. I 2013-2014 var det tal en tredjedel, viser en statistik hos WGA ifølge mediet.

Gennemsnitslønnen er for manuskriptforfattere faldet med fire procent det seneste årti.

Men det er ikke det eneste, som manuskriptforfatterne vil have afklaring på. De vil have stillet sikkerhed for, at kunstig intelligens ikke bruges til at producere nye manuskripter baseret på deres tidligere arbejde.

I 2007 og 2008 strejkede manuskriptforfattere i Hollywood i 100 dage. Det betød, at tv-stationerne udkom med flere realityshows og genudsendelser.

