Præst påstod hold i klager i Gerda Jessen-sagen. Men beviset findes ikke

Måske har du selv snøftet og hostet lidt de seneste par uger. Eller også har din kollega det.

Efter to uger med blandt andet Roskilde Festival og store koncerter med Coldplay og Bruce Springsteen i Danmark har smitsomme sygdomme haft gode muligheder for at sprede sig. Og i Statens Serum Institut har man registreret en gammel kending.

I spildevandsprøver fra renseanlæg har instituttet nemlig observeret en stigning i koncentrationen af coronavirus. Men over for Jyllands-Posten understreger Statens Serum Institut altså, at det er for tidligt at sige, om smitten med corona så også stiger.

Nyt i sagen fra Aarhus Stift

Artiklen fortsætter under annoncen

I juni beskyldte daværende tillidsrepræsentant i Aarhus Domprovsti, Peter Brøndum, tidligere domprovst Gerda Jessen, som også var formand for provstiudvalget, for blandt andet lovstridig fordeling af kirkeskatten. Han mente dengang, at der kunne findes bevis for hans anklager i klageafgørelser fra menighedsrådet i Sankt Markus Kirke i Aarhus, hvor han selv er præst.

Der findes to klager over Gerda Jessen, men nu viser det sig, at menighedsrådet ikke fik medhold i den første, og at den anden endnu ikke er afgjort. Det kan Jyllands-Posten fortælle. Til avisen fortæller Peter Brøndum, at de klager, som menighedsrådet har fået medhold i, og som han har refereret til, er fra tiden, før Gerda Jessen var formand for provstiudvalget.

“Ja, det har det så været, fordi jeg ikke havde læst op på det inden, men nu kan jeg se, at dem fra Gerdas regeringstid netop er dem, der ikke er færdigbehandlet. Jeg kunne bare huske, at en klage fra den 3. juni 2020 fik vi medhold i, fordi der manglede lovmedholdelighed i forhold til bevillinger,” siger han til Jyllands-Posten.

Læs mere om baggrunden for den seneste udvikling i sagen her.

Naturen risikerer at tabe i klimakampen

Klimakampen rummer et paradoks. På den ene side er der ønsker om at konstruere store havvindmøller, som kan genere enorme mængder grøn energi og hjælpe os med at nedbringe vores CO2-aftryk. På den anden side risikerer man dermed at forstyrre eller forurene havnaturen. Den slags konflikter ser man igen og igen flere steder i Danmark.

Vindmøller har været rod til konflikt flere steder i landet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I dagens avis zoomer vi ind på det, der ifølge en forsker fra Aarhus Universitet er “det værste eksempel” på klimatiltag, som skader biodiversiteten. Og så er vi taget til Vadehavet, hvor lokale frygter, at nye kæmpevindmøller vil ødelægge naturen, som de kender den. Læs historien her.

Bedre hjælp til seksuelt misbrugte børn

Vi skal videre til en positiv nyhed. I Region Syddanmark har man haft stor succes med en særlig form for adfærdsterapi til børn, som har været udsat for seksuelle overgreb. Et forsøg med terapiformen har resulteret i et fald i andelen af børn med PTSD fra 85 til 54 procent. Andelen af børn, som havde en klinisk depression, faldt fra 81 til 31 procent. Det skriver Ritzau.

Derfor skal behandlingstilbuddet nu udbredes til alle landets fem regioner, hvor der hidtil ikke har været et samlet, ensartet tilbud til de børn, som har oplevet seksuelt misbrug.

Hollywood-skuespillere går i strejke

Filmindustrien i Los Angeles bliver lammet. Titusindvis af skuespillere i Hollywood vil nemlig gå i strejke fra klokken 9 dansk tid. Både skuespillere og manuskriptforfattere protesterer mod det, de ser som dårlig aflønning og usikkerhed i branchen. Det oplyser deres fagforening SAG-AFTRA ifølge blandt andre The New York Times.

På et pressemøde i går, torsdag, rettede formanden for skuespillernes fagforening Fran Drescher en skarp kritik mod producenterne i Hollywood. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Strejken kommer, efter at forhandlinger med blandt andre Disney, Sony, Netflix og Amazon er gået i stå, og det er den første store konflikt i Hollywood siden 1960 og omfatter omtrent 170.000 mennesker. Ifølge formanden for skuespillernes fagforening, Fran Drescher, påstår producenterne, at de mister penge, samtidig med at de belønner deres direktør med millioner af dollars.

“Det er ulækkert. Skam jer!” sagde hun på et pressemøde i går, torsdag.

Skal din aske sendes ud i rummet?

Nogle bliver begravet i en kiste, andre bisættes og får deres aske spredt på havet. Og så er der dem, der har et ganske særligt sidste ønske. Lige nu forbereder den amerikanske virksomhed Celetics en rumrejse på 330 millioner kilometer, hvor 196 kapsler med enten aske eller dna bliver sendt i kredsløb om solen. Det skriver Reuters.

På rejsen er kapsler med aske og dna fra kendisser som for eksempel de tidligere præsidenter George Washington og John F. Kennedy samt skuespillere fra science fiction-serien Star Trek.