Honduras bryder diplomatiske forbindelser til Taiwan efter årtier

Taiwan har kun ganske få venner i diplomatiets verden, og nu er kredsen af lande med diplomatiske forbindelser til Taiwan blevet endnu mindre.

Honduras bryder nemlig efter årtier officielt de diplomatiske forbindelser til Taiwan.

- Honduras' regering anerkender kun eksistensen af ét Kina, skriver Honduras' udenrigsministerium i et opslag på Twitter.

- Kinas regering er den eneste legitime regering, som repræsenterer hele Kina. Taiwan er en uadskillelig del af kinesisk territorie.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Taiwans udenrigsministerium er Honduras' flag blevet fjernet. Det oplyser et vidne til Reuters.

Honduras har den seneste tid varmet op til beslutningen, som altså var ventet.

Landets udenrigsminister rejste denne uge til Kina for at påbegynde relationer med landet.

Præsident Xiomara Castro havde forud for rejsen udtalt, at Honduras ville begynde diplomatiske relationer til Kina. Honduras var et af 14 lande, der formelt anerkender Taiwan.

Tidligt søndag morgen dansk tid bekræftede Kina, at det har åbnet diplomatiske forbindelser til Honduras. Det har det kinesiske udenrigsministerium oplyst ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kinesiske nationalister flygtede i 1949 til Taiwan, da kommunisterne overtog magten på fastlandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Øen har siden fungeret som en uafhængig stat, men Kina betragter Taiwan som sit territorie. Taiwan har derfor i Kinas øjne ikke ret til at agere som en stat i relationer med lande rundtomkring i verden.

Danmark anerkender i henhold til den såkaldte "et-Kina-politik" ikke Taiwan som selvstændigt.

Honduras' beslutning har ført til advarsler fra USA's de facto-ambassade i Taipei. Herfra lød det lørdag, at Kina ofte kommer med løfter, som ikke bliver opfyldt.

Forholdet mellem Kina og USA er for tiden ganske anstrengt efter blandt andet nedskydningen af en kinesisk ballon over amerikansk territorie.

/ritzau/Reuters