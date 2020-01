Hongkong aflyser nytårsfejringer under alvorligt virusudbrud

Mindst 40 personer er døde under udbruddet af coronavirus, der blandt andet også er nået til Hongkong.

Den særlige kinesiske region Hongkong har lørdag erklæret et omfattende udbrud af coronavirus for en "nødsituation".

Det siger Hongkong politiske leder, Carrie Lam.

Det svarer til det højeste alarmberedskab i regionen.

- I dag erklærer jeg, at beredskabsniveauet hæves til en nødsituation, siger Carrie Lam lørdag på et pressemøde.

Coronavirusudbruddet begyndte i den kinesiske millionby Wuhan, men har siden spredt sig til flere dele af verden.

I Hongkong er fem personer blevet testet positive for virusset. Fire af dem er kommet til regionen med et højhastighedstog fra det kinesiske fastland. Det har ført til begrænsninger på ankomsterne fra fastlandet.

Over 40 personer er hidtil døde som følge af virusset. Derudover er næsten 1300 personer blevet smittet.

Udbruddet kommer, på et tidspunkt hvor det kinesiske nytår fejres.

I Hongkong vil en række offentlige begivenheder - herunder en nytårsgalla - blive aflyst som følge af udbruddet.

- Vi har ikke set alvorlig og omfattende smitte, men vi tager det her alvorligt, og vi håber på at komme epidemien i forkøbet, siger Carrie Lam.

Hun siger også, at skolerne, der i øjeblikket har lukket i forbindelse med det kinesiske nytår, vil forblive lukket frem til 17. februar.

I Kina har myndighederne i Hubei-provinsen i det centrale Kina, hvor smitten menes at have sit epicenter, forsøgt at inddæmme udbruddet med en række forbud.

Provinsen har således indført en række forskellige transportforbud.

56 millioner indbyggere er påvirket af de nye restriktioner, der blandt andet betyder, at offentlig transport er stoppet med at køre visse steder, ligesom der ikke længere er adgang til motorvejene i nogle byer.

/ritzau/AFP