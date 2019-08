Hongkong fortsætter anholdelser inden årsdag

Flere fremtrædende aktivister og politikere er anholdt i Hongkong inden femårsdag for store demonstrationer.

Myndigheder i Hongkong har fredag aften anholdt to politikere fra den prodemokratiske fløj.

De to anholdte - Au Nok-hin og Jeremy Tam - er medlemmer af Hongkongs parlament, oplyser deres parti, Civic Party, på Facebook.

I forvejen var en tredje politiker blevet anholdt, da myndighederne slog ned på demonstrationer. Det drejer sig om Cheng Chung-tai fra Civic Passion-partiet. Han er fortaler for mere selvstyre til Hongkong.

Anholdelserne kommer efter aflysningen af en større demonstration, der skulle have fundet sted lørdag i forbindelse med en vigtig årsdag. Politiet ville ikke tillade demonstrationen, som derfor blev aflyst af arrangørerne.

Lørdag er det fem år siden, at Kina afviste retten til at vælge regeringschef ved frie valg. Det skulle oprindeligt være sket første gang i 2017.

Men i 2014 ombestemte Kommunistpartiet i Kina sig. En afstemning var i orden, men kun hvis kandidaterne på forhånd var godkendt af regeringen i Beijing, mente partiet.

I stedet blev Hongkongs nuværende regeringsleder, Carrie Lam, indsat.

Beslutningen udløste dengang massedemonstrationer i 79 dage.

Det sker ofte, at Kina anholder aktivister og politiske modstandere forud for vigtige årsdage eller møder, der vurderes at være politisk følsomme.

Også to fremtrædende aktivister, Joshua Wong og Agnes Chow, blev anholdt fredag morgen.

De har begge spillet en stor rolle i de seneste tre måneders demonstrationer og var ligeledes en vigtig del af massedemonstrationerne for fem år siden.

/ritzau/AFP