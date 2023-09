Hongkong giver grønt lys til partnerskab mellem homoseksuelle

Hongkongs øverste domstol har tirsdag sagt god for, at personer af samme køn kan indgå i registrerede partnerskaber.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Afgørelsen anses som en delvis sejr for Hongkongs LGBTQ-miljø - også selv om der ikke er givet grønt lys til ægteskab mellem personer af samme køn.

I løbet af det seneste årti er det lykkedes for LGBTQ-aktivister at tage flere mindre sejre i retssystemet, skriver AFP.

Tirsdagens afgørelse er dog en af de større af slagsen.

Det er den fængslede, prodemokratiske aktivist Jimmy Sham, der har rejst sagen. Det er første gang, at Hongkongs øverste domstol har taget stilling til spørgsmålet om ægteskab mellem to personer af samme køn.

36-årige Sham har argumenteret for, at Hongkongs forbud mod homoseksuelle ægteskaber strider imod retten til ligebehandling.

Han mener, at manglen på et politisk alternativ - som registrerede partnerskaber - gør det samme og i øvrigt krænker retten til privatliv.

Dommerne ved Hongkongs øverste domstol gav tirsdag ikke Jimmy Sham ret, når det kommer til formelle ægteskaber.

Her lød det, at "ægteskabets forfatningssikrede frihed er begrænset til ægteskaber med to personer med modsatte køn".

Dommerne erkendte dog, at den 36-årige aktivist "overbevisende havde argumenteret for" et alternativ, der juridisk godkender partnerskaber mellem to personer af samme køn. Det skriver AFP.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Aftalen kræver, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Kina har de seneste år dog gradvist øget sin indflydelse i Hongkong.

I Kina er hverken ægteskab eller registrerede partnerskaber mellem homoseksuelle tilladt. Mange kinesere ser negativt på homoseksualitet - også selv om der ikke længere er et forbud mod det i landet.

