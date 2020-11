Hongkong indfører obligatorisk coronatest og truer med fængsel

Risikogrupper i Hongkong vil kunne få bøde eller fængselsstraf, hvis de nægter at lade sig teste for corona.

Søndag er det blevet obligatorisk for personer i risikogruppen at tage coronatest i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Dem, der nægter at blive testet, kan få en bøde på 2000 Hongkong dollar. Det svarer til omkring 1600 danske kroner.

Personer, der gentage gange afviser at lade sig teste, vil kunne få en bøde på op til 25000 Hongkong dollar - eller over 20.0000 danske kroner - eller blive straffet med fængsel i op til seks måneder.

Lørdag annoncerede regeringen i Hongkong nye skridt for at bremse det, der af de lokale myndigheder betegnes som en fjerde bølge af coronavirusset i Hongkong.

Ud over at kræve at personer i risikogrupper lader sig teste, så skal personer, der har kontakt med smittede gennem deres job, også have foretaget obligatoriske test.

De nye regler vil desuden betyde, at læger vil få magt til at bede patienter med symptomer om at lade sig teste.

Tiltagene kommer, efter at Hongkong den seneste tid har registreret et stigende antal smittede, der er rejst ind i landet, såvel som et lokalt udbrud.

De nye smittetilfælde er dårligt nyt for restaurationsbranchen, som vil blive hårdt ramt af nye restriktioner.

Mandag vil barer, klubber og restauranter skulle reducere antallet af gæster fra de nuværende 75 procent til 50 procent af den normale kapacitet.

Derudover vil de skulle lukke ved midnat. Og antallet af gæster ved hvert bord skal reduceres til maksimalt to personer på barer og fire personer på restauranter.

Fra på fredag vil alle, der ankommer til Hongkong fra andre lande end Kina, Macau eller Taiwan, skulle gå i karantæne i to uger på et hotel.

/ritzau/