Hongkong løslader fremtrædende selvstyreaktivist efter fire år

Den tidligere politiske aktivist Edward Leung har afsonet sin fængselsstraf for at opfordre til uroligheder.

Aktivisten Edward Leung, som har været en ledende skikkelse i Hongkongs uafhængighedsbevægelse, er natten til onsdag lokal tid blevet løsladt fra fængslet efter næsten fire år.

Den i dag 30-årige Leung var en spirende stjerne på den politiske scene, da uafhængighedsbevægelsen tog fart i 2016.

Men hans kamp for Hongkongs løsrivelse fra Kina led et ordentligt knæk, da han i juni 2018 blev idømt en fængselsstraf på seks år for at have opfordret til uroligheder.

Mens Leung blev holdt i et fængsel med maksimal sikkerhed, vandt hans valgslogan - "Befri Hongkong, vor tids revolution" - frem. I 2019 blev sloganet brugt under demonstrationer i Hongkong mod Kinas autoritære styre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sloganet blev sidste år gjort forbudt under en omstridt sikkerhedslov, som Kina indførte i Hongkong i sommeren 2020.

Det var ventet, at Edward Leung ville blive løsladt fra Shek Pik-fængslet onsdag, men embedsmænd bekræfter, at han blev løsladt tidligere i ly af mørket.

Det skete af "hensyn til ønsket fra og sikkerheden for personen i varetægt", oplyser Hongkongs fængselsmyndighed.

Tidligt onsdag morgen lokal tid skriver Edward Leung på Facebook, at han er blevet genforenet med sin familie.

- Efter fire år ønsker jeg at værne om den dyrebare tid, jeg har med min familie, og genoprette et normalt liv. Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige taknemmelighed for al jeres omsorg, skriver han.

Edward Leungs straf på seks års fængsel er en af de hårdeste til en aktivist i Hongkong siden 1997.

Leung var fængslet, inden han fik dommen, fordi han i januar 2018 erklærede sig skyldig i overgreb på en politimand under sammenstød i Hongkong i 2016. Dette var blevet takseret med et års fængsel.

/ritzau/AFP