Hongkong lukker alle skoler efter opblussen af coronavirus

"Eksponentielt stigning" i antallet af nye coronatilfælde betyder, at alle skoler vil være lukket fra mandag.

En stor stigning i antallet af nye coronatilfælde betyder, at alle skoler i Hongkong vil være lukket fra næste uge.

Det oplyser Hongkongs uddannelsesminister, Kevin Yeung, fredag ifølge AFP.

Ifølge Kevin Yeung er der registreret en "eksponentiel stigning" i antallet af nyregistrerede coronatilfælde.

Fredag blev der registreret 38 nye coronatilfælde. Torsdag blev der registreret 42, hvilket ifølge nyhedsbureauet Reuters var det højeste antal i mere end tre måneder.

Beslutningen om at lukke skolerne er truffet for at "beskytte samfundet og elevernes helbred", siger Kevin Yeung.

Planlagte eksamener vil dog blive gennemført. Eleverne er i den forbindelse forpligtet til at bære mundbind og overholde retningslinjer for social afstand.

Hongkong valgte allerede i januar at lukke alle offentlige gymnasier for at stoppe smittespredningen.

Efter at det tilsyneladende var lykkedes at få kontrol over epidemien, begyndte myndighederne i maj at genåbne skolerne.

De seneste dage er der dog registreret flere lokale opblusninger. Blandt andet er der registreret 32 smittede på et enkelt plejehjem.

Det er ikke kun skolebørn i Hongkong, der igen skal vænne sig til, at coronaepidemien præger hverdagen.

Torsdag annoncerede myndighederne, at man vil genindføre restriktioner for forsamlinger på restauranter, barer og fitnesscentre.

/ritzau/