Hongkong markerer et halvt års protester med masseoptog

- Jeg kan ikke se nogen ende på det, men vi giver ikke op, siger demonstrant efter et halvt års protester.

Hundredtusinder af sortklædte demonstranter fra alle samfundslag var søndag på gaden i Hongkong for at deltage i nye demonstrationer, som markerede et halvt års opstand mod styret i det kinesisk-regerede territorium.

For første gang siden august havde politiet tilladt en demonstration, som er organiseret af Civil Human Rights Front, en af Hongkongs største prodemokratiske grupper.

Politiet siger, at 11 mennesker blev anholdt forud for den store demonstration i forbindelse med en række politirazziaer. Der blev beslaglagt et håndskydevåben under operationen.

Demonstrationerne begyndte i juni, da styret i Hongkong forberedte en ny lovgivning, som skulle gøre det muligt at fængsle indbyggere fra Hongkong i selve Kina.

De har siden udviklet sig til at være bredere i deres sigte, og nu er protesterne vendt mod selve regeringen og dens repræsentanter.

- Jeg vil kæmpe for frihed, indtil jeg dør, siger June - en 40-årig mor.

Arrangørerne af søndagens protestaktioner advarede søndag, at uanset om det er med en fredelig march eller ved valg, så vil regeringen ikke høre det.

Den følger kun ordrer fra Kinas kommunistpart, siger en 50-årig demonstrant, som kun ønsker at oplyse sit efternavn Wong.

- Jeg ved ikke, hvor lang tid kampen vil vare, tilføjer en anden demonstrant ved navn Kelvin.

- Jeg kan ikke se nogen ende på det, men vi giver ikke op, siger han.

En frugthandler ved navn Leung gav jordbærbakker til demonstranter omkring ham.

- Jeg ville tage sødt med til Hongkongs indbyggere, som har haft et meget svært halvt år, siger han.

Det delvist autonome Hongkong er blevet rystet af stadigt voldsommere gadekampe, som er den hidtil største udfordring af Kina, som overtog den tidligere britiske kronkoloni i 1997.

/ritzau/Reuters