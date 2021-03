Hongkong suspenderer brug af Pfizer-vaccine fra to partier

Hongkong og Macau indstiller brug af vacciner fra to partier fra Pfizer og BioNTech grundet defekt emballage.

Hongkong har suspenderet brugen af covid-19-vacciner fra to partier fra Pfizer og BioNTech, mens myndighederne efterforsker meldinger om defekt emballage.

Det oplyser regeringen onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen understreger i samme ombæring, at den ikke har nogen grund til at tro, at produktet ikke er sikkert.

I en erklæring oplyser den hongkongske regering, at den har modtaget en skriftlig advarsel fra distributøren Fosun Industries angående "fejl i emballagen".

Derfor har myndighederne indstillet brugen af vaccinedoserne fra de to partier midlertidigt som en forebyggende foranstaltning.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at også myndighederne i den lille enklave Macau ud for Kinas sydkyst har indstillet brugen af vaccinen fra de to partier.

AFP skriver, at suspenderingen ifølge Hongkong og Macau sker på grund af et emballageproblem med et parti hætteglas.

Ifølge myndighederne har hætteglas med varenummeret 210102 vist sig at have defekt emballage.

/ritzau/