Hongkong suspenderer udskældt udleveringslov efter uro

Hongkongs leder Carrie Lam siger lørdag på en tv-transmitteret pressekonference, at hun efter omfattende uro vil suspendere en udskældt udleveringslov.

Hun siger, at loven har bidraget til dyb splittelse, og at der har været utilstrækkelig kommunikation om lovgivningsarbejdet.

Hun tilføjer, at hun af hensyn til Hongkongs interesser og for at undgå flere voldelige sammenstød vil suspendere diskussionerne om loven, og at der nu kommer en periode, hvor Hongkongs styre vil være åben for input og kritik.

- Vi har ikke til hensigt at fastsætte nogen tidsfrist for det videre arbejde med denne lovgivning, siger hun.

I den seneste uge har titusinder af millionbyens indbyggere været på gaden i protest. Studenterledere siger til internationale nyhedsbureauer, at omkring en million mennesker deltog i en protestmarch sidste lørdag. En ny stor demonstration er planlagt søndag.

Beslutningen om en suspendering af den omstridte lovpakke er en af de mest opsigtsvækkende indrømmelser fra styret i Hongkong, siden den tidligere britiske kronkoloni i 1997 blev givet tilbage til Kina.

- De næste skridt vil blive besluttet efter konsultationer med forskellige parter, siger Lam.

Allerede fredag sagde flere fremtrædende medlemmer af byens lovgivende forsamling, at man burde afstå fra at indføre loven set i lyset af den massive folkelige modstand.

Loven ville blandt andet føre til, at de omkring syv millioner borgere i Hongkong i straffesager kunne blive udleveret til retsforfølgelse i selve Kina.

Kritikere frygter imidlertid, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske fanger. Samtidig bliver loven set som endnu et skridt i retning af øget kinesisk kontrol over Hongkong.

- Det er vores prioritet at genoprette fred og orden, siger Lam, som på pressekonferencen understregede, at hun og hendes kolleger kæmper for Hongkongs interesser.

Til et spørgsmål fra BBC om, hvorvidt krisen i Hongkong er udtryk for, at mange af storbyens indbyggere ikke har tillid til styret i Beijing, siger Lam, at der har været en intens diskussion og forhandling mellem det kinesiske styre og Hongkongs ledere.

- Det er ikke vores hensigt at pacificere Hongskongs indbyggere, siger hun.

