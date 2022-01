Hongkong vil udvide omstridt lov med 40 nye punkter

Myndighederne i Hongkong vil udvide en omstridt sikkerhedslov med flere punkter.

Det siger bystyrets leder, Carrie Lam, onsdag.

Myndighederne planlægger at føje mere end 40 nye forslag til loven.

Blandt andet skal flere handlinger kriminaliseres, hvis de er i "strid med national sikkerhed", siger lederen.

Det bliver ikke yderligere uddybet, hvad disse handlinger kan være.

Men Carrie Lam henviser til artikel 23 i Hongkongs forfatning, der forbyder forræderi, løsrivelse og tyveri af statshemmeligheder.

Meldingen kommer i forbindelse med det første møde i Hongkongs nyvalgte parlament.

Parlamentet består af et lille antal medlemmer, der alle er loyale over for Kinas regering.

Den omstridte sikkerhedslov blev vedtaget i 2020. Det skete, året efter at store prodemokratiske demonstrationer var brudt ud i Hongkong.

Loven forbyder separatisme, underminering af regeringen, terrorisme og samarbejde med en udenlandsk magt.

Hvis loven brydes, kan det straffes med livstid i fængsel.

Loven er blevet stærkt kritiseret af særligt vestlige lande, der mener, at Kina svigter sit løfte om "ét land, to systemer", hvor Kina lovede at bevare udstrakt selvstyre og frihed for Hongkong.

Det er den kinesiske regering, som bestemmer, hvordan sikkerhedsloven skal fortolkes.

Mange prodemokratiske aktivister er siden sikkerhedslovens vedtagelse blevet fængslet. Andre er rejst til udlandet, og frie medier i Hongkong er blevet lukket ned.

Alle de kandidater, der stillede op til valget i december, blev forinden nøje undersøgt.

Kun dem, der var tilstrækkeligt loyale over for myndighederne Beijing, fik lov at stille op.

/ritzau/AFP