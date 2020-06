Hongkongs leder beskylder USA for at være dobbeltmoralsk

Carrie Lam udtrykker forståelse for bekymring i Hongkong om sikkerhedslov, men siger, at meget er ubegrundet.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, har forståelse for befolkningens bekymring om en ny kinesisk sikkerhedslov for området.

Det siger hun tirsdag på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig beskylder hun ifølge nyhedsbureauet AFP den amerikanske regering for at opføre sig dobbeltmoralsk.

Mange af beskyldningerne relateret til sikkerhedsloven er ifølge Carrie Lam ubegrundede.

Loven tilsidesætter Hongkongs egen lovgivende forsamling, når det gælder handlinger, som anses for at være en fare mod den nationale sikkerhed, og som udfordrer statens magt.

Det er første gang, at Carrie Lam udtaler sig offentligt, efter at USA's præsident, Donald Trump, fredag meddelte, at han påtænker at fratage Hongkong dens status som en særlig begunstiget handelspartner for USA.

Carrie Lam opfordrer til "gensidig respekt" i forholdet mellem Hongkong og USA og beskylder USA for at indtage en dobbeltmoralsk holdning i forhold til voldelige uroligheder i Hongkong og hjemme i USA.

- Vi har de seneste uger tydeligt set de dobbeltstandarder, som anvendes. Der er som bekendt optøjer i USA, og vi ser, hvordan delstatsregeringerne reagerer. Da vi i Hongkong havde lignende optøjer, så vi, hvilken holdning (USA) dengang indtog, siger hun.

Myndighederne i Hongkong satte hårdt mod hårdt, da området sidste år i flere måneder var præget af prodemokratiske protester. Ofte udviklede demonstrationerne sig voldeligt med sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

De seneste uger er aktivister vendt tilbage til Hongkongs gader på grund af sikkerhedsloven. De er igen blev mødt af vandkanoner, tåregas og andet i politiets forsøg på at knuse demonstrationerne.

Noget tilsvarende har udspillet sig i en lang række amerikanske byer den seneste uge. Det sker i forbindelse med protester over den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt.

For at udstille USA's påståede hykleri refererede talskvinden for Kinas udenrigsministerium, Hua Chunying, lørdag i et tweet på bare tre ord til Floyd, som ifølge en obduktionsrapport døde af kvælning.

- Jeg kan ikke få luft, skrev Chunying.

Det var de ord, som Floyd blev hørt sige, da en politibetjent knælede på hans hals.

Tweetet var ifølge CBS News en respons på kritik fra det amerikanske udenrigsministeriums talskvinde, Morgan Ortagus, der - ligeledes på Twitter - forinden havde beskyldt Kina for med den nye sikkerhedslov at bryde dets løfter over for Hongkongs befolkning.

/ritzau/