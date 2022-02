Hongkongs leder: Coronavirus har overvældet byen

En femte bølge af coronavirus har "overvældet" Hongkongs evne til at håndtere konsekvenserne af pandemien.

Det siger bystyrets leder, Carrie Lam, mandag.

De daglige smittetal i byen har trettendoblet sig de seneste to uger fra cirka 100 om dagen i begyndelsen af februar til 1300 den 13. februar.

Det har givet myndighederne travlt med at håndtere det voksende udbrud.

Carrie Lam siger, at hendes regering vil koordinere med kinesiske myndigheder for at takle den "forværrende situation". Kina har allerede lovet at hjælpe Hongkong med at udbygge byens test,- behandlings- og karantænekapacitet.

- Det voldsomme angreb fra den femte bølge af pandemien har givet Hongkong et hårdt slag og overvældet byens muligheder for at håndtere situationen, siger Lam.

- Situationen er særdeles uønsket og gør regeringen bekymret og trist.

Det seneste smitteudbrud har blandt andet forlænget den tid, det tager, før smittede patienter kan få adgang til isolationsfaciliteter i byen.

Samtidig har det også lagt pres på Hongkongs sundhedssystem.

Antallet af sengepladser til coronapatienter er allerede 90 procent fyldte. Det viser tal fra byens hospitalsmyndigheder.

Isolationsfaciliteter nærmer sig også fuld kapacitet.

Lokale medicinske eksperter har advaret om, at Hongkong kan komme til at registrere 28.000 smittede om dagen i slutningen af marts, hvis der ikke kommer bedre styr på situationen.

Det har særligt skabt bekymring for den uvaccinerede ældre del af befolkningen.

Ifølge chefen for Hongkongs hospitalsmyndigheder, Larry Lee, prioriterer byens hospitaler at behandle ældre, børn og alvorligt syge.

Carrie Lam tilføjer mandag, at myndighederne "ikke vil spare på noget", når det kommer til at håndtere situationen.

Regeringen i bystyret arbejder ligesom på det kinesiske fastland med en nultolerancestrategi over for coronavirus.

Det vil sige, at man satser på at standse smitteudbrud, så snart de opstår. Det står i kontrast til mange andre lande i verden, der forsøger at leve med covid-19.

Hongkong har under hele pandemien registreret cirka 24.000 smittede og omkring 200 dødsfald som følge af virusset.

Ifølge tal fra Hongkongs regering er knap 74,1 procent af befolkningen over 12 år færdigvaccineret.

/ritzau/Reuters