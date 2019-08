Hongkongs leder til demonstranter: Vold fører os mod afgrunden

Ti uger med demonstrationer bekymrer i den grad Hongkongs regeringsleder, som opfordrer til ro.

Efter flere demonstrationer og en midlertidig lukning af lufthavnen advarer Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, tirsdag mod flere voldelige protester.

Det gør hun ved et pressemøde, hvor hun henvender sig til demonstranter, som de seneste ti uger er stødt sammen med politiet i Hongkong.

- Vold - uanset om det handler om at udøve vold eller at billige vold - kan sætte en kurs for Hongkong, som der ikke er nogen vej tilbage fra. Vold vil kaste Hongkongs samfund ud i en meget bekymrende og farlig situation, siger Carrie Lam.

- Situationen i Hongkong de seneste uger har gjort mig bekymret.

Lam måtte på pressemødet tage imod mange kritiske spørgsmål fra de lokale journalister og lod på et tidspunkt til at være tæt på at græde.

Hun opfordrer til ro.

- Tænk et øjeblik over vores by, vores hjem. Ønsker I at se det skubbet mod afgrunden?

Driften af lufthavnen blev tirsdag genoptaget efter at have været lukket mandag eftermiddag og aften.

De igangværende demonstrationer begyndte, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag. Det ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Carrie Lam har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.

Den 62-årige stærkt troende katolik overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i marts 2017.

Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat og blev stemt ind af pro-kinesiske politikere i det finansielle center.

