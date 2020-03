Hongkongs leder vil forbyde alkoholservering under coronaudbrud

Folk bliver mere intime, når de er fulde, siger Hongkongs leder. Alkoholslag skal derfor begrænses.

Hongkong overvejer at forbyde servering af alkohol på restauranter og barer i den særlige selvstyrende region.

Det siger Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, mandag.

Hun oplyser samtidig, at det fra onsdag og 14 dage frem ikke længere vil være tilladt for turister at rejse til regionen.

Hongkong, der grænser op til den kinesiske provins Guangdong, har hidtil været forskånet for omfattende konsekvenser af coronavirusudbruddet.

Årsagen er blandt andet, at folk i høj grad benytter sig af ansigtsmasker, vurderer lokale myndigheder.

Carrie Lam sagde mandag dog, at mange tager maskerne af på barer og "endda er intime sammen, når de er berusede".

- Nogle gange bliver folk mere intime, når de har fået noget af drikke, lyder ordene fra Carrie Lam ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Derfor foreslår vi - og det kommer til at kræve arbejde med lovgivningen - at omkring 8600 restauranter, barer og diskoteker med alkoholbevilling midlertidigt indstiller salget af alkohol, siger hun.

Supermarkeder og alkoholbutikker vil ikke blive inkluderet i et forbud.

/ritzau/Reuters