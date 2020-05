Hongkongs regering vil indføre omstridt lov hurtigst muligt

Den politiske leder i Hongkong, Carrie Lam, støtter den kinesiske regerings forslag om ny sikkerhedslov.

Hongkongs regering er klar til "så hurtigt som muligt" at indføre en ny sikkerhedslov, der er blevet foreslået af den kinesiske regering.

Det siger Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun understreger, at loven ikke vil påvirke Hongkongs uafhængighed eller dets retssystem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udkastet til den nye lov har dog fået mange til at fare i flint. Prodemokratiske kræfter frygter, at den vil underminere Hongkongs frihedsrettigheder.

Det har allerede fredag fået demonstranter til at gå på gaden.

Ifølge udkastet vil Kina give sig selv magten til at skrive Hongkongs sikkerhedslov. Det skriver Reuters.

Målet vil være det, loven udpeger som terrorisme, separatisme og "eller enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed". Også "indblanding fra udenlandske magter" er omfattet af udkastet.

Sikkerhedsloven ventes at blive fremlagt under den årlige samling for den kinesiske folkekongres (NPC), som gik i gang natten til fredag dansk tid.

NPC er ifølge forfatningen fra 1982 Kinas mest magtfulde organ. Ulig den traditionelle opfattelse af et parlament er NPC ikke direkte folkevalgt.

I realiteten fungerer den ofte som et gummistempel for beslutninger truffet af dens stående udvalg, partiets centralkomité og præsidenten.

Størsteparten af de 2970 delegerede i Den Nationale Folkekongres er medlemmer af det kinesiske kommunistparti. De er udpeget af regionale folkekongresser rundt om i landet samt af de væbnede styrker.

Medlemmerne er udpeget for fem år ad gangen.

/ritzau/