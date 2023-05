Sygehus i Ukraine er ramt i russisk missilangreb

Et sygehus i den ukrainske by Dnipro, der ligger i den østlige region Dnipropetrovsk, er blevet ramt i et russisk missilangreb.

Det hævder regionens guvernør, Serhij Lysak, i en meddelelse på beskedtjenesten Telegram. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver det samme på Telegram.

Ifølge Zelenskyj har en mistet livet. 15 er blevet såret i angrebet.

Reuters har ikke kunnet få oplysningerne bekræftet.

- Russiske terrorister har endnu engang vist sig som modstandere af alt humant og hæderligt, skriver præsidenten på Telegram.

Ukrainske embedsmænd sagde tidligt fredag, at luftforsvaret har skudt 10 missiler og over 20 droner ned natten til fredag. Nattens angreb var rettet mod hovedstaden, Kyiv, Dnipro og østlige regioner.

Rusland har ikke kommenteret luftangrebene. De hævder, at Ukraine har ramt to regioner i det sydlige Rusland med et missil og en drone.

Russiske styrker har maj måned igennem udført luftangreb flere gange om ugen forskellige steder i Ukraine.

Dnipro er Ukraines fjerdestørste by med et indbyggertal på omkring en million mennesker. Kun hovedstaden Kyiv, Kharkiv og Odesa er større.

Regionen Dnipropetrovsk grænser op til tre af de regioner, der for alvor har været i fokus under Ruslands invasion af Ukraine.

Det drejer sig om Donetsk, Zaporizjzja og Kherson.

Det er tre af de fire østlige ukrainske regioner, som Rusland under krigen har erklæret for værende russiske. Det er sket efter folkeafstemninger, som både Ukraine og Vesten har affejet og fordømt.

