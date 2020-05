Hospitaler i Brasiliens største by er tæt på sammenbrud

Borgmester: Coronakrise har medført, at hospitaler i den brasilianske by São Paulo nu er udnyttet 90 procent.

Hospitaler i Brasiliens største by, São Paulo, er på randen af et sammenbrud, hedder det i en advarsel fra storbyens borgmester.

- Den stigende efterspørgsel efter sengepladser på hospitalerne på grund af de mange coronatilfælde betyder, at hospitalerne kan være overbebyrdede inden for to uger, siger borgmester Bruno Covas.

Ifølge BBC siger borgmesteren, at 90 procent af hospitalernes kapacitet er udnyttet nu. Det betyder, at hospitalerne kan mangle plads inden for to uger.

São Paulo er en af landets værst ramte områder. Næsten 3000 er døde i storbyen indtil nu.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Brasilien nåede i weekenden op på 16.118. Lørdag overhalede Brasilien Spanien og Italien og indtog en fjerdeplads på listen over lande med flest bekræftede coronatilfælde.

Sundhedseksperter i Brasilien har advaret om, at det reelle antal af smittetilfælde kan være langt højere.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, er blevet voldsomt kritiseret i ind- og udland for en kurs, hvor han bagatelliserer virussygdommen, som han har kaldt en "lille influenza".

Den højreorienterede Bolsonaro er i stigende grad blevet svækket af en politisk krise i kølvandet på fyringen af den populære sundhedsminister Luiz Henrique Mandetta og justitsminister Sergio Moros tilbagetræden.

Efterfølgeren på posten som sundhedsminister, Nelson Teich, indgav i sidste uge sin afskedsbegæring efter mindre end en måned på posten.

Brasilien er det værst ramte land i Sydamerika. Ecuador er nummer to med næsten 2700 dødsfald, mens Peru er oppe på godt 2500 dødsfald.

São Paulo har et indbyggertal på omkring 12 millioner. Officielle tal viser, at et flertal af indbyggerne med fuldt overlæg har trodset regler om at holde afstand.

/ritzau/