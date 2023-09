Hospitaler i Israel manglede blod efter optøjer blandt migranter

Voldsomme scener udspillede sig lørdag i den sydlige del af den israelske storby Tel Aviv, da to grupper af migranter fra Eritrea stødte sammen.

Flere end 150 personer blev såret. Blandt dem er mindst 30 politibetjente.

Det skriver de israelske medier Times of Israel og Haaretz.

Sammenstødet opstod i forbindelse med en demonstration mod styret i Eritrea nær landets ambassade i Tel Aviv. Demonstrationen blev mødt af regimetro moddemonstranter, og så udviklede situationen sig voldeligt.

Det store antal sårede, der skulle behandles, medførte en akut mangel på blod på hospitalerne i Tel Aviv. Derfor blev borgerne i byen opfordret til at møde op og donere blod på et af byens hospitaler, skriver Times of Israel.

Ambulancetjeneste Magen David sendte også en mobil donationsstation ud i byen for at sætte fart på indsamlingen af blod.

Begge gruppe af eritreere var ifølge Haaretz bevæbnet med metalstykker og sten og smadrede butiksvinduer og politibiler på deres vej gennem Tel Aviv - ud over at gøre skade på hinanden.

Mindst én demonstrant var desuden bevæbnet med en økse, og billeder fra optøjerne viser, at mange var mødt op med køller.

Demonstranterne blev mødt af kampklædt politi, der affyrede tåregas, chokgranater og skud i et forsøg på at opløse folkemængden.

Hospitalet Ichilov Medical Center har behandlet 14 alvorligt sårede, oplyser det til Times of Israel. Blandt dem var 11 blevet ramt af skud. Flere var desuden blevet stukket med kniv og havde fået hovedskader.

Hospitalsdirektøren hos Ichilov Medical Center, professor Ronni Gamzu, siger til mediet, at han ikke tidligere har, at så mange alvorligt sårede patienter har haft brug for behandling på samme tid.

FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) fordømmer i en udtalelse volden, skriver Haaretz.

Optøjerne blandt de eritreiske migranter fandt sted, inden tusindvis af israelere for 35. lørdag i træk gik på gaden i Tel Aviv og andre israelske byer for at vise deres utilfredshed med Israels regerings reform af retssystemet.

Deltagerne i demonstrationerne mod regeringen blev ligesom andre israelere opfordret til at donere blod til hospitalerne.

