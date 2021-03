Hospitaler i mange brasilianske byer er tæt på kollaps

Midt i ny trist milepæl i Brasilien sætter rapport fokus på sundhedssystemets skrøbelighed.

Mens Brasilien tirsdag oplevede den hidtil mest dødelige dag under pandemien, nærmer mange hospitaler sig et kollaps.

I en ny rapport beskriver forskningsinstituttet Fiocruz tirsdag ifølge BBC, at over 80 procent af intensivpladserne i 25 af Brasiliens 27 delstater (hvoraf den ene er karakteriseret som føderalt distrikt, red.) således nu er optaget.

I 15 af Brasiliens største byer er 90 procent af intensivpladserne optaget, skriver det britiske medie videre.

Intensivkapaciteten er allerede overskredet i byerne Porto Alegre og Campo Grande.

Fiocruz advarer i rapporten om "overbelastning og endda kollaps i sundhedssystemerne".

- Forskere understreger behovet for at udvide tiltag som fysisk og social afstand, at bære mundbind og at vaske hænder, står der i rapporten ifølge BBC.

Tirsdag registrerede Brasilien 1972 nye coronarelaterede dødsfald.

Det er det hidtil højeste daglige antal coronarelaterede dødsfald ifølge sundhedsministeriet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt har Brasilien indtil nu oplevet 168.370 coronarelaterede dødsfald - ser man på dødstal i forhold til befolkningstal er Brasilien det land med 25.-flest registrerede dødsfald ifølge statistiksiden worldometers.info.

Blandt andet Sverige, Storbritannien, USA og Frankrig har flere.

/ritzau/