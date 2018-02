Hotel kollapser i jordskælv i Taiwan - 30 spærret inde

Omkring 30 mennesker er spærret inde i sammenstyrtet hotel efter jordskælv i Taiwan, skriver lokale medier.

Et hotel er styrtet sammen i byen Hua-Lien i det nordøstlige Taiwan, efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,4 har ramt landet.

Det oplyser Taiwans regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lokale medier skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at omkring 30 mennesker er spærret inde i det sammenstyrtede hotel.

Et andet hotel i byen er også ramt af jordskælvet, meddeler brandvæsnet. Det er ikke umiddelbart klart, hvor alvorlige skaderne er. Det skriver AFP.

Ifølge lokale medier er flere bygninger ødelagt af de kraftige rystelser.

Der er endnu ikke oplysninger om dræbte eller sårede som følge af skælvet, der ramte landet kort før midnat lokal tid.

Dets epicentrum lå 9,5 kilometer under jordens overflade, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Taiwan er i de seneste dage blevet ramt af flere jordskælv.

