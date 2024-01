Houthi-angreb får 18 rederier til at sende skibe syd om Afrika

Omkring 18 rederier har besluttet at sende deres skibe hele vejen rundt om Afrika i stedet for at sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav.

Det oplyser FN's maritime organisation (IMO), skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen er den militante Houthi-bevægelse, der har base i Yemen, og som den seneste halvanden måned har angrebet flere skibe i Det Røde Hav.

- Et stort antal virksomheder, omkring 18 rederier, har allerede besluttet at omlægge deres ruter og sende deres skibe syd om Sydafrika for at nedbringe antallet af angreb på skibe, siger Arsenio Deminguez, der er chef for IMO.

Det er langtfra uden omkostninger at omlægge ruten.

Således bliver den samlede transporttid ti dage længere, når et fragtskib skal sejle fra Europa til Asien via Atlanterhavet syd om Sydafrika i stedet for at sejle gennem Middelhavet via Suezkanalen og videre gennem Det Røde Hav.

- Dette føjer yderligere ti dage til rejsen og påvirker handlen negativt og øger fragtraten, siger Arsenio Dominguez ifølge AFP.

Houthi-bevægelsen har begrundet sine angreb med, at de berørte skibe har forbindelse til Israel.

Kort før nytår blev Mærsks skib "Maersk Hangzhou" angrebet i Det Røde Hav. Det har fået selskabet til at indstille sejladsen i området på ubestemt tid.

Det var anden gang siden 19. november, at et af selskabets skibe blev angrebet.

Mærsk har ændret ruten eller sat sejladsen på pausen for 145 skibe, som egentlig skulle have sejlet igennem Det Røde Hav. Det oplyser selskabet på sin hjemmeside ifølge Børsen.

66 af skibene blev sendt syd om Afrika, mens de resterende er sat på pause, skriver avisen.

På baggrund af det er den danske gigants aktie steget markant i de seneste uge.

Det anses for at være, fordi angrebene har sendt fragtraterne op på grund af den længere rejsefart.

Således er prisen på at sende en 40 fodscontainer fra Asien til Nordeuropa mere end fordoblet til over 4000 dollar - omkring 27.300 kroner.

Niveauet er dog stadig en del under de høje priser under coronapandemien - særligt i 2021.

Da kostede det rekordhøje 14.000 dollar - cirka 95.000 kroner - at sende en 40 fodscontainer fra Asien til Nordeuropa.

