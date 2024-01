Houthi-drone rammer og skader amerikansk fragtskib i Adenbugten

Et amerikansk fragtskib i Adenbugten er onsdag aften blevet ramt af et droneangreb fra Houthi-bevægelsen.

Skibet har taget skade, men besætningen lader umiddelbart til at være sluppet ubeskadiget.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra USA's centrale kommandoenhed, Centcom, på det sociale medie X, som før var kendt som Twitter.

- Omkring klokken 20.30 (i Sanaa) 17. januar blev det, som vi regner med, er en drone, sendt afsted fra Houthi-kontrollerede områder i Yemen, inden den ramte "M/V Genco Picardy" i Adenbugten, skriver Centcom.

Da klokken var 20.30 i Sanaa, var den 18.30 i Danmark.

- Der berettes om ingen personskade og nogen materiel skade. "M/V Genco Picardy" er sødygtigt og forsætter sin rute, skriver Centcom.

"M/V Genco Picardy" sejler under Marshalløernes flag, men er ejet af et amerikansk rederi.

Adenbugten ligger syd for Den Arabiske Halvø mellem Det Røde Hav og Det Indiske Ocean.

Bugten er en del af den enormt vigtige skibsrute, som gør, at fragtskibe kan komme til Europa og Atlanterhavet gennem Suezkanalen ved Egypten i stedet for at sejle syd om Afrika.

Houthi-bevægelsen, som er en væbnet bevægelse, har med støtte fra Iran taget magten i det meste af Yemen.

Sidste år meldte den ud, at den ville støtte det palæstinensiske folk i deres konflikt med Israel ved at angribe skibe med forbindelse til Israel, hvis ikke Israel stopper sine angreb mod Gazastriben.

I realiteten har Houthi-bevægelsen angrebet bredt mod skibsfarten i Det Røde Hav, og både skibe fra USA, Danmark og andre lande har været mål for blandt andet droneangreb.

Flere store rederier har på grund af angrebene omlagt deres ruter til at sejle syd om Afrika i stedet for gennem Det Røde Hav og Suezkanalen.

/ritzau/