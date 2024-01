Houthi-talsmand: Vi fortsætter med angreb i Det Røde Hav

Houthierne vil fortsætte med at angribe skibe i Det Røde Hav med forbindelse til Israel. Det skriver talsmand for Houthi-bevægelsen Mohammed Abdulsalam ifølge nyhedsbureauet AFP på X.

Meldingen kommer, efter at USA og Storbritannien natten til fredag dansk tid har angrebet mål med forbindelse til Houthi-bevægelsen i Yemen.

Det sker, efter at Houthi-bevægelsen har stået bag en række angreb på skibe i Det Røde Hav.

Houthi-bevægelsen, der har kontrol med store dele af det nordlige Yemen, har udtrykt solidaritet med den militante bevægelse Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper.

- Vi bekræfter, at absolut intet kan forsvare denne aggression mod Yemen, da der ikke var nogen trussel mod international søfart i Det Røde Hav og Det Arabiske Hav.

- Vi har og vil fortsætte med at gå efter israelske skibe, eller de skibe som har retning mod havnene i det besatte Palæstina, skriver talsmanden på det sociale medie, som tidligere hed Twitter.

Danmark bakker i en fællesudtalelse med en række andre lande op om angrebet mod Houthi-bevægelsen.

Her lyder det, at angrebet demonstrerer forpligtelse til fri søfart, verdenshandlen og forsvar af søfolks liv. Det fremgår af udtalelsen, som er delt på Det Hvide Hus' hjemmeside.

Ud over Danmark står også Australien, Bahrain, Canada, Tyskland, Holland, New Zealand, Sydkorea, Storbritannien og USA bag udtalelsen.

Houthi-bevægelsen begyndte at angribe skibe i Det Røde Hav sidste år, efter at Israel og Hamas brød ud.

Den igangværende krig i Gazastriben brød ud, efter at Hamas 7. oktober sidste år trængte ind i Israel fra Gazastriben. Hamas dræbte over 1000 israelere og to flere hundrede til Gazastriben som gidsler.

Det fik Israel til at erklære, at Israels militær nu vil udslette Hamas. Israel har siden da indledt et omfattende bombardement i Gaza i et forsøg på at nedkæmpe Hamas.

