Houthibevægelse hævder at have angrebet skibe fra USA

Den iranskstøttede houthibevægelse i Yemen hævder at have angrebet to amerikanske militærskibe samt skibet "Cyclades" i Det Røde Hav.

Også containerskibet MSC "Orion" er angiveligt blevet angrebet med droner i Det Indiske Ocean.

Det har bevægelsens talsperson, Yahya Sarea, oplyst i en tv-transmitteret tale tidligt tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingerne er ikke bekræftet af USA. Der er heller ingen meldinger om tilskadekomne.

MSC "Orion" sejler under portugisisk flag. Skibet har tilknytning til det internationale shippingselskab Zodiac Maritime. Det er delvist ejet af den israelske forretningsmand Eyal Ofer. Det er ikke umiddelbart lykkedes Reuters at få en kommentar fra selskabet.

Houthibevægelsen har i månedsvis udført angreb på skibe i området. Houthierne fastholder, at de angriber skibstrafikken i solidaritet med palæstinenserne.

Houthibevægelsen har gentagne gange siden november affyret droner og missiler mod Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

Det har tvunget speditører til at omdirigere skibe til længere og dyrere rejser rundt om det sydlige Afrika.

Tilmed har angrebene skabt frygt for, at Israel-Hamas-konflikten spreder sig og destabiliserer Mellemøsten yderligere.

I marts oplyste bevægelsen, at rækkevidden for angreb ville blive udvidet, så den også ville angribe skibe i Det Indiske Ocean.

25. april oplyste houthibevægelsen også, at tre skibe var blevet angrebet. Det skete efter to ugers pause i angreb på skibstrafikken ud for Yemen.

/ritzau/