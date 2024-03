Houthibevægelsen betegner vestlige angreb som uforsvarlige

USA og Storbritannien har udført "uforsvarlige" angreb mod Yemen.

Det hævder lederen af Houthibevægelsens øverste revolutionære komite, Muhammad Ali Al-Houthi, på det sociale medie X natten til lørdag dansk tid.

Angrebene har ifølge Muhammad Ali Al-Houthi til formål at bryde den såkaldte blokade af skibe med forbindelse til Israel, der har belejret Gazastriben.

Ifølge nyhedsbureauet Saba, som kontrolleres af Houthibevægelsen, har amerikanske og britiske fly udført fem angreb mod byen Al-Hudaydah, hvor Yemens største havn ligger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Påstanden er ikke blevet bekræftet andre steder.

Amerikanske styrker har ifølge USA 's centrale kommando udført angreb mod tre underjordiske våbendepoter i Yemen.

Desuden har styrkerne ifølge centralkommandoen tilintetgjort fire af houthiernes droner.

På samme tid affyrede Houthibevægelsen fire antiskibsmissiler mod Det Røde Hav. Der er ingen meldinger om tilskadekomne eller materielle skader.

Det er uklart, hvornår angrebene blev udført, og om det er disse alene, som Muhammad Ali Al-Houthi henviser til. Centralkommandoen oplyste om angrebene fredag lokal tid i USA.

Houthibevægelsen begyndte at angribe fragt- og tankskibe i Det Røde Hav og Adenbugten i efteråret, efter at Israel iværksatte sin krig mod den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza. Angrebene sker ifølge houthibevægelsen i protest mod krigen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Houthierne er allierede med Hamas, og begge bevægelser støttes af Iran, som også støtter Hizbollah i Libanon.

Farvandet ud for Yemen er normalt en trafikeret og meget vigtig passage for skibe, der sejler varer mellem Europa og Asien.

Men på grund af risikoen for angreb er mange rederier begyndt at sende deres fragtskibe syd om Afrika. Det er en væsentligt længere rute, end når man sejler fra Europa via Suezkanalen og Det Røde Hav til Asien - og omvendt.

Den danske fregat "Iver Huitfeldt" har været med til at nedskyde flere af houthiernes droner som en del af den vestlige koalition i området.

/ritzau/Reuters