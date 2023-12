Houthier hævder at have angrebet israelsk by og et skib

En talsmand for Houthi-bevægelsen i Yemen siger, at gruppen har rettet et missilangreb mod et skib i Det Røde Hav.

Skibet reagerede ikke på tre varselsskud, siger talsmanden ifølge Reuters.

Der er tale om et civilt fartøj, der hedder "MSC United". Det er et containerskib, der sejler under Liberias flag.

Skibets ejer, MSC Mediterranean Shipping, oplyser til Reuters, at ingen blandt mandskabet er kommet noget til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skibet sendte en besked til et krigsskib i nærheden om, at det var under angreb. Derpå foretog det undvigelsesmanøvrer på instruks fra krigsskibet, meddeler shippingselskabet.

Skibet var på vej fra Saudi-Arabien til den pakistanske havneby Karachi.

Dets mandskab er nu ved at undersøge, om der er sket skade på skibet, siger shippingselskabet.

Houthiernes talsmand tilføjer, at gruppen også har angrebet med et antal droner mod byen Eilat i det sydlige Israel "og andre områder i det besatte Palæstina".

Israels militær bekræfter, at det har skudt et "fjendtligt mål" ned i luftrummet over Det Røde Hav, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de seneste uger har houthierne flere gange angrebet skibe i Det Røde Hav.

Bevægelsen siger, at det er en reaktion på den israelske offensiv i Gazastriben.

De mange angreb har fået en del shippingselskaber og rederier, heriblandt danske Mærsk, til at beslutte at undlade at sejle gennem Det Røde Hav og Suez-kanalen.

/ritzau/Reuters