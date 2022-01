Houthier hævder at stå bag dødelig eksplosion i Abu Dhabi

Tre personer er døde, efter at tre tankvogne med brændstof mandag er eksploderet i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau i De Forenede Arabiske Emirater.

Eksplosionerne er angiveligt et resultat af et angreb udført af Houthi-bevægelsen fra Yemen. I hvert fald hævder gruppen selv at stå bag.

Der skal være tale om et angreb udført af droner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Under de første undersøgelser blev der fundet dele fra et lille fly, der muligvis kan være en drone, der kan have forårsaget eksplosionen og branden, siger politiet i Abu Dhabi i en udtalelse.

Eksplosionerne er sket i et industriområde ved navn Musaffah.

Ud over de tre dræbte er seks kommet til skade. De dræbte er to indiske statsborgere og en pakistansk statsborger.

Houthi-bevægelsens militære talsmand siger mandag, at gruppen har gennemført et angreb "dybt inde i De Forenede Arabiske Emirater".

Foruden de eksploderede tankvogne udbrød der mandag også brand ved en byggeplads i Abu Dhabis lufthavn. Den skal houthierne ligeledes stå bag.

Houthierne er støttet af Iran. De udkæmper i øjeblikket en langstrakt krig i Yemen mod en koalition, der er ledet af Saudi-Arabien. De Forenede Arabiske Emirater er en del af koalitionen, der kæmper mod houthierne.

Krigen i Yemen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Iran og Saudi-Arabien.

Houthierne har jævnligt affyret missiler og udført droneangreb mod Saudi-Arabien. Angreb mod De Forenede Arabiske Emirater har været mere sjældne.

/ritzau/Reuters