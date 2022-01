Houthier kaprer fragtskib ud for vigtig havneby i Yemen

Houthi-bevægelsen har mandag kapret et fragtskib ud for havnebyen Hodeida i Yemen.

Det oplyser den koalition, som Saudi-Arabien står i spidsen for i området.

Houthierne kontrollerer størstedelen af det nordlige Yemen

Koalitionen anklager houthi-oprørerne for at "have ansvaret for denne forbrydelse" mod et skib med medicinske forsyninger om bord. Det sker i en udtalelse, meddeler nyhedskanalen Al Arabiya.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hodeida ligger på Yemens vestkyst. Det er en strategisk vigtig havneby, der er et centrum for indskibning af fødevarer og humanitær hjælp.

Fragtskibet, som houthierne mandag har kapret, sejler under De Forenede Arabiske Emiraters flag. Det oplyser den saudiarabiske-ledede koalition.

Houthi-oprørerne udgør den ene part i en langstrakt og kompleks borgerkrig i Yemen. Houthibevægelsen er støttet af Iran.

På den anden side af konflikten står den yemenitiske regering. Regeringen bliver støttet af koalitionen, der ledes af Saudi-Arabien.

Krigen er af FN blevet kaldt for "verdens værste humanitære katastrofe".

Den anses i høj grad også som en slags stedfortræderkrig mellem fjenderne Iran og Saudi-Arabien. De strides om magten på Den Arabiske Halvø.

/ritzau/Reuters