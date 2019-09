Houthier viser vilje til at stoppe angreb mod Saudi-Arabien

Houthierne, der hævder at stå bag angreb mod Saudi-Arabien, vil have forhandlinger for at ende krigen i Yemen.

Yemens houthi-oprørere, der er støttet af Iran, er klar til at indstille missil- og droneangreb mod Saudi-Arabien.

Dog kun hvis en saudiarabiskledet koalition samtidig stopper angreb i Yemen.

Sådan lyder det fra houthi-oprørene fredag - knap en uge efter et omfattende angreb mod to store saudiarabiske olieanlæg.

Houthierne har taget skylden for angrebet den 14. september. Både Saudi-Arabien og USA mistænker ellers Iran for at have orkestreret angrebet.

Det har Iran flere gange afvist.

På houthi-oprørernes tv-station Al Masirah opfordrer lederen af gruppens politiske kontor, Mahdi al-Mashat, til, at begge sider i Yemen indstiller deres angreb. Han opfordrer samtidig til, at der holdes seriøse samtaler.

- Jeg opfordrer alle parter fra de forskellige sider af krigen til at involvere sig i seriøse og oprigtige forhandlinger, der kan lede til en omfattende national forsoning, der ikke udelukker nogen, siger han.

Borgerkrigen i Yemen står mellem houthi-oprørerne og Yemens regering. Den kaldes af FN for "verdens værste humanitære katastrofe".

Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Iran og Saudi-Arabien.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af en saudiarabisk-ledet koalition. Den koalition støttes af USA.

Selv om houthierne fredag lægger op til en aftale om fred, så understreger Mahdi al-Mashat, at de "ikke vil tøve med at sætte gange i en periode fyldt med stor smerte", hvis ikke koalitionen møder deres krav.

