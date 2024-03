Houthierne angriber Mærsk-skib ud for Yemen

Houthibevægelsen har de seneste tre døgn angrebet flere skibe i Det Røde Hav og Adenbugten - herunder et fragtskib, der tilhører Mærsk, og to amerikanske destroyere, der er hurtigsejlende krigsskibe.

Det oplyser gruppen tirsdag eftermiddag ifølge Reuters.

Mærsk-skibet sejler under amerikansk flag og hedder "Maersk Saragota".

Et andet skib, der er blevet angrebet, er containerskibet "Huang Pu", som sejler under Panamas flag.

Houthibevægelsen hævder også at have angrebet fragtskibene "APL Detroit", der sejler under Singapores flag, og "Pretty Lady", der sejler under Maltas flag.

Først meddelte Houthibevægelsen ifølge Reuters, at det havde angrebet fire skibe. Men foruden fire fragtskibe har bevægelsen altså også angrebet to amerikanske krigsskibe.

Det er foreløbig uklart, om nogen af skibene er blevet ramt.

Angrebene blev begået med droner og missiler, oplyser houthierne.

De to amerikanske krigsskibe befandt sig angiveligt henholdsvis på Det Røde Hav og i havnen i den israelske by Eilat.

Eilat er den sydligste by i Israel. Byen ligger ud til Akababugten, som ligger i forlængelse af Det Røde Hav.

Houthibevægelsen begyndte i november at angribe den kommercielle skibstrafik i Det Røde Hav og Adenbugten ud for Yemen.

Ifølge den militante bevægelse bliver angrebene begået i protest mod Israels krig mod Hamas i Gaza.

Houthierne, som har base i Yemen, er allierede med Hamas.

Risikoen for angreb har fået mange rederier til at sende deres skibe syd om Afrika, så de ikke skal sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav, når de skal fra Europa til Asien eller omvendt.

For at beskytte den tilbageværende skibstrafik har en række lande med amerikanerne i spidsen sendt krigsskibe til Det Røde Hav.

Danmark deltager i den mission.

Derudover har USA sammen med Storbritannien iværksat en operation, der har til formål at angribe houthi-mål i Yemen.

