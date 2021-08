Hovedby falder til Taliban 50 kilometer fra Kabul

Den militante islamistiske bevægelse Taliban i Afghanistan har indtaget hovedstaden i provinsen Logar, oplyser et lokalt parlamentsmedlem.

Byen ligger 50 kilometer syd for Kabul og kan blive et springbræt til at angribe den afghanske hovedstad.

- Nu har Taliban 100 procent kontrol, siger lovgiveren Saeed Qaribullah til nyhedsbureauet AFP.

- Der er ingen kampe lige for øjeblikket. De fleste embedsfolk er flygtet til Kabul, fortæller han.

I forvejen meldes cirka halvdelen af de 34 provinser i Afghanistan at være faldet til Taliban inden for få dage.

Oprørernes offensiv kommer, efter USA og dets allierede hen over sommeren har trukket deres soldater ud efter næsten 20 år i Afghanistan.

/ritzau/