Hovedmistænkt bag drabet på Aleksander Litvinenko meldes død

Dmitrij Kovtun var en af to russere, der var anklaget for at forgifte afhopper. Kovtun er ifølge kollega død.

En af de to hovedmistænkte for drabet på den afhoppede russiske agent Aleksander Litvinenko er død efter at være ramt af covid-19.

- Min tætte og loyale ven Dmitri Kovtun er pludselig død efter svær sygdom.

Det oplyser den russiske lovgiver Andrej Lugovoj ifølge nyhedsbureauet Tass.

Kovtun og Lugovoj blev anklaget for sammen at have forgiftet Litvinenko i London i 2006 med det radioaktive stof polonium 210. Det havde de hældt i Litvinenkos te ifølge britiske efterforskere, da de tre besøgte Millennium Hotel i den britiske hovedstad.

Litvinenko var en afhoppet russiske KBG-agent, som boede i London med sin kone. Her var han blevet britiske statsborger.

Han var en åbenmundet kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Litvinenko blev syg kort efter mødet med de to russere på hotellet i London. Under sin indlæggelse på hospitalet blevet han stilstand værre og værre, og det stod klart, at han var blevet forgiftet.

Efter nogle uger døde han 23. november 2006. På sit dødsleje anklagede han Putin for at have givet ordre til at slå ham ihjel.

En offentlig undersøgelse i Storbritannien for ti år siden fastslog, at drabet "sandsynligvis var godkendt" af Putin selv, skriver BBC.

Undersøgelsen fastslog også, at Kovtun og Lugovoj - begge tidligere KGB-agenter - havde forgiftet den grønne te, som Litvinenko drak, med det radioaktive og stærkt dødelige polonium 210.

Under politiets efterforskning lykkedes det at finde spor efter det radioaktive stof flere steder i London, hvor de to russiske havde befundet sig.

Sidste år afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at det var Rusland, som stod bag Litvinenkos død.

Kovtun og Lugovoj nægtede at lade sig udlevere til Storbritannien for at forsvare sig ved en domstol. Lugovoj blev senere valgt til Ruslands parlament for det højrenational parti, der blev ledet af nu afdøde Vladimir Zjirinovskij

Kovtun, der omtalte sig som forretningsmand, nægtede i alle årene, at han skulle være skyldig.

- Jeg var ikke involveret i Litvinenkos død, hævdede han.

/ritzau/AFP.