Hovedpunkter i regeringsgrundlaget

* Abort: Muligheden for at fjerne et af fostrene, hvis man er gravid med tvillinger, fjernes.

* Asyl og indvandring: Antallet af kvoteflygtninge skal reduceres, hvis der kommer mange asylansøgere. Udgangspunktet er dog fortsat, at Norge skal tage imod 3000 kvoteflygtninge årligt.

* Klima: Målsætning om at nedbringe CO2-udslippet fra landbrug, transport og bygninger med 45 procent inden 2030.

* Skat: Det generelle skatte- og afgiftsniveau skal sænkes.

Kilde: NTB.

/ritzau/