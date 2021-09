Hovedtiltalt i jihadist-retssag i Paris råbte op igen

I den omfattende retssag i Paris om jihadist-angrebet i november 2015 afbrød den hovedtiltalte, Salah Abdeslam, også torsdag retsmødet ved at råbe, at tre medtiltalte ikke havde kendskab til terrorplanerne.

- De hjalp mig, men de vidste ingenting. De sidder i fængsel, men de gjorde ingenting, råbte Abdeslam, inden dommeren, Jean-Louis Peries, lukkede hans mikrofon.

Den 31-årige fransk-marokkaner Salah Abdeslam menes at være den eneste overlevende fra den gruppe, som udførte de koordinerede angreb. Han blev anholdt i Bruxelles-distriktet Molenbeek i marts 2016.

Han råbte også op under det første retsmøde i sagen onsdag, hvor han beklagede sig over, at han og de øvrige anklagede "behandles som hunde".

Artiklen fortsætter under annoncen

Salah Abdeslam råbte det fra sin anklagebænk, fire timer efter at den omfattende retssag var gået i gang.

20 personer sidder på anklagebænken i retssagen, som ventes at strække sig over ni måneder.

Abdeslams udbrud i retssalen står i stærk kontrast til, at han har afvist at udtale sig til politiets efterforskere i sagen.

- Lad mig minde dig om, at du har haft fem år til at forklare dig selv, og du har intet sagt, sagde Peries til Abdeslam.

Bevæbnede mænd med selvmordsveste angreb seks barer og restauranter, spillestedet Bataclan og det nationale fodboldstadion og efterlod dybe spor i franskmændene. De dræbte 130 og sårede hundredvis af andre.

I løbet af den ni måneder lange retssag deltager flere end 1800 sagsøgere og 300 advokater.

Den franske justitsminister, Eric Dupond-Moretti, har tidligere beskrevet retssagen som "et hidtil uset retligt maraton".

Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tog skylden for angrebet. Det menes at være planlagt i Syrien.

Dommene ventes i slutningen af maj næste år.

/ritzau/AFP