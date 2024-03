Huawei fordobler indtjening trods fortsatte kvaler med vestlige lande

På trods af amerikanske sanktioner og begrænsninger fra vestlige lande lykkes den kinesiske smartphoneproducent Huawei med at tjene milliarder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet i forbindelse med, at selskabets årsregnskab bliver offentliggjort fredag.

Huawei omsatte i 2023 for 704 milliarder kinesiske yuan, hvilket svarer til cirka 674 milliarder kroner.

Det er en stigning på knap ti procent fra året før.

Derudover har den kinesiske producent mere end fordoblet sin indtjening ifølge nyhedsbureauet AFP. Huawei tjene godt 83 milliarder kroner sidste år takket være bedre udbud af produkter.

Mediet CNBC skriver, at særligt Huaweis lancering af smartphonen Mate 60 Pro i Kina i august har hjulpet indtjeningen godt på vej.

Formanden i Huawei, Ken Hu, påpeger i pressemeddelelsen de seneste års udfordringer for selskabet.

- Men gennem den ene udfordring efter den anden er vi lykkedes med at vokse. Tilliden og støtten fra vores kunder, partnere og venner i hele verden er det, der har hjulpet med at fortsætte, blive ved med at overleve og blive ved med at vokse, siger han.

Huawei er en betydelig spiller i teleindustrien og har sit eget smartphone-brand.

Selskabet har dog haft det svært i blandt andet USA de seneste år.

Det begyndte med, at den daværende præsident Donald Trump indledte en række sanktioner, som reelt udelukkede Huawei fra det amerikanske marked og forhindrede det i at benytte teknologi fra USA.

Årsagen var en mistanke om, at Huaweis teleudstyr kunne bruges til spionage. Det har Huawei pure afvist.

I sommeren 2023 lød det desuden fra EU-Kommissionen, at de kinesiske telegiganter Huawei og ZTE udgør en risiko for EU's sikkerhed som 5G-leverandører.

Derfor lød opfordringen, at de 27 EU-medlemslande og deres teleoperatører skulle udelukke al udstyr fra Huawei og ZTE fra deres mobilnetværk, hvilket flere lande siden har gjort.

I 2023 har Center for Cybersikkerhed for eksempel påbudt TDC Net at udskifte Huawei-komponenter for et trecifret millionbeløb i fibernetværket inden 2027.

