Huawei-stifter: Vi forhandler med Google om forbud

Huawei er i dialog med Google, efter at it-virksomheden meldte ud, at man stopper dele af samarbejdet.

Huaweis stifter, Ren Zhengfei, siger, at man er i dialog med Google efter USA's forbud mod den kinesiske telegigant.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Huawei led et hårdt slag, da Google mandag meldte ud, at man ville stoppe dele af samarbejdet med Huawei på grund af USA's forbud.

Det vil blandt andet betyde, at fremtidige Huawei-telefoner ikke vil kunne få adgang til Googles apps, såsom Gmail, YouTube eller appbutikken Google Play Store.

Alle nuværende Huawei-brugere vil dog stadig have adgang til Googles apps, oplyste Google i en pressemeddelelse.

Ren Zhengfei siger, at Google er en virksomhed med "meget ansvar", og at man nu "diskuterer en fremtidig plan".

16. maj underskrev USA's præsident, Donald Trump, en ordre, der sortlister Huawei. Ordren betyder, at amerikanske selskaber ikke må bruge teleudstyr produceret af firmaer, som udgør en national sikkerhedsrisiko.

Ordren giver også præsidenten ret til at regulere handel som svar på en national nødsituation, som truer USA. Og den baner vejen for et forbud mod at handle med den kinesiske telegigant Huawei, skriver nyhedsbureauet AP.

Natten til tirsdag sagde USA's handelsminister, Wilbur Ross, at man har udskudt forbuddet med 90 dage.

Med udsættelsen får Huawei en midlertidig licens til fortsat at handle med amerikanske virksomheder, udtaler handelsministeren.

Huawei er et af Kinas største og mest succesfulde selskaber.

Virksomheden har 180.000 ansatte og er verdens største producent af telekommunikationsudstyr. Det anslås, at selskabet omsatte for over 100 milliarder dollar i salg sidste år.

Den britiske avis Financial Times har beskrevet, at Huawei som andre kinesiske selskaber har en intern kommunistparti-komité. Det har givet næring til rygterne om, at selskabet er meget tæt på de kinesiske myndigheder.

Australien og Canada har sortlistet Huawei af frygt for, at den kinesiske stat eller andre aktører kan anvende selskabets netværk til cyber-spionage.

Også amerikanerne frygter, at Huaweis mobiltelefoners it-udstyr kan anvendes til spionage i USA, hvilket har ført til forbuddet.

