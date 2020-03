Hubei-provinsen åbner på klem efter corona-nedlukning

Skolerne holder lukket, men det er tilladt at rejse ind og ud af Hubei-provinsen. Byen Wuhan er stadig lukket.

To måneders skrappe rejserestriktioner er onsdag på vej til at blive ophævet i Hubei-provinsen i Kina, hvor coronaepidemien først brød ud.

Provinsen er onsdag så småt begyndt at vende tilbage til hverdagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tog ruller igen fra stationerne i provinsen med retning mod Beijing. Rejsende må nu begive sig ind og ud af Hubei-provinsen, så længe de er fri for symptomer.

Fra midnat blev restriktionerne på trafikken lempet. Det betød også, at nogle af lufthavnene er genåbnet. Fredag vil alle transportrestriktioner være ophævet, siger transportansvarlig Wang Benju onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men selv om livet nu gradvist vender tilbage til det normale, vil myndighederne stadig arbejde på at forhindre, at der igen kommer en bølge af smitte, forsikrer partisekretær Ying Yong.

Provinsens virksomheder har givet deres ansatte besked på, at de skal vende tilbage på arbejde snarest muligt.

Skolerne er dog endnu ikke åbnet.

I millionbyen Wuhan er der også stadig lukket. Tog vil kunne køre til Wuhan fra på lørdag.

Nogle buslinjer i byen er genoptaget, skriver Folkets Dagblad, men i det store hele ophæves restriktionerne i Wuhan ifølge planen ikke før 8. april.

Det var på et marked i Wuhan, hvor der blev handlet med levende dyr under tvivlsomme hygiejniske forhold, at coronavirusset menes at være udsprunget fra.

Hubei-provinsen har omkring 58 millioner mennesker, hvoraf omkring 11 millioner bor i Wuhan.

Kina har ikke meldt om nye smittetilfælde i de kinesiske byer i de seneste dage. Men den kinesiske sundhedskommission siger, at der onsdag er konstateret 47 tilfælde hos personer, der er rejst ind i landet.

/ritzau/